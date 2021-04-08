Ulaş'ta kadın giysi üretimi kursiyerleri sertifika aldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadın giysi üretim kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadın giysi üretim kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursu başarıyla tamamlayan 12 kadın kursiyere sertifikalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun verdi.

Halk Eğitim Merkezi ek binada düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlere seslenen Coşgun, "Merkezimizde giyim üretim ve teknoloji öğretmeni Hatice Arslan tarafından 6 hafta süreyle verilen kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandınız. Burada öğrendiklerinizi evlerinizde de devam ettirerek ailenize maddi kazanç sağlayabilirsiniz. Müdürlük olarak her zaman yanınızdayız, talep ettiğiniz kursları açarak el becerilerinizin gelişmesine ve meslek edinmenize destek olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban