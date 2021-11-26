Türkiye'nin Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalindeki rakibi Portekiz

Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak

Stefan Kuntz: En zor yol C Yolu, biz de oradayız"

"Göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor"

- Tüm eşleşmeler belli oldu

- A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düştü ve yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi Nisan 2022'de çekilecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet