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Türkiye'nin Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalindeki rakibi Portekiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye'nin Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalindeki rakibi Portekiz

Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacakStefan Kuntz: En zor yol C Yolu, biz de oradayız""Göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor""Neler yapabileceğimizi göreceğiz"- Tüm eşleşmeler...

Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak

Stefan Kuntz: En zor yol C Yolu, biz de oradayız"

"Göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor"

"Neler yapabileceğimizi göreceğiz"

- Tüm eşleşmeler belli oldu

- A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düştü ve yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak.

2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak. Portekiz - Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

STEFAN KUNTZ'DAN KURA YORUMU

Çevrimiçi ortamda düzenlenen kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop katıldı. Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, en zor yolun C Yolu olduğunu kaydederek, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

TÜM EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

12 takımın 4'erli takımlar halinde 3'er yola ayrıldığı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

A Yolu

1'inci Yarı Final: İskoçya - Ukrayna

2'nci Yarı Final: Galler - Avusturya

B Yolu

1'inci Yarı Final: Rusya - Polonya

2'nci Yarı Final: İsveç - Çekya

C Yolu

1'inci Yarı Final: İtalya - Kuzey Makedonya

2'nci Yarı Final: Portekiz - Türkiye

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi Nisan 2022'de çekilecek.


A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle...

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle...

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

 A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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