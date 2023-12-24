Panayır havasında geçen deve güreşlerine yoğun katılım

AYDIN - Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri başlarken sezonun önemli güreşlerinden Dünya Kupası güreşleri de Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festival panayır havasında geçerken, develer şampiyonluk için kıran kırana güreşti.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı olan Dünya Kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası'nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 150 deve kıran kırana mücadele etti. Dün daylak güreşleri ile başlayan güreşler bugün de baş pehlivanların ve özel müsabakalarda çatımları gerçekleştirilen develerin karşılaşması ile devam etti. Panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın'da yetiştirilen gerekse İran'dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Zaman zaman çatal kapan ile birbirlerini bağlayan develeri ayırmak için urgancılar yoğun uğraş verdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

"Harika bir organizasyon"

Deveciliğin bir kültür olduğunu ve devam etmesi gerektiğini ifade eden devecilerden Alaattin Bacaksız; "Bu bir kültür. Atalarımızdan gelen bir kültür, devam etmesi lazım. Kardeşlik, dostluk yani bu. Hepsi bir arada olması lazım. Aydın bu konuda süper, çok güzel" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun her yıl çok güzel bir organizasyona imza attığını ifade eden devecilerden Şükrü Gölükçetin ise "Yaklaşık 23 yıldan beri bu devecilik camiasının içindeyim. Kendi kamyonlarım var, develeri çekiyorum. Bu şekilde bu devecilik camiasına faydamız varsa ne mutlu bize. Karacennet zamanını bilirim ben. Çocukluğumuzdan beri deve güreşlerinin içindeyim. Karacennet, İpçi develerinin serüvenleri var hatta. Hatta o dönemlerde ipçinin sahibi cezaevindeydi. Karacennet'le güreşeceği zaman, izinle çıkardılar geldiler ve öyle güreşti deve. Bu camia çok güzel bir camia. İnşallah bir fiil devam eder. Sezonumuz güzel. Harika güreşler oluyor. Fakat bazı develer şu anda tam bir şekilde kızmış değil. Başkan Çerçioğlu, gerçekten her sene çok güzel bir organizasyon yapıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Buradaki arenamız da çok güzel. Rahat bi şekilde develerini indirip bağlayabiliyorlar. Güreşler oldukça güzel geçiyor" dedi.

Şehit cenazeleri dolayısıyla eğlence kısmının baştan sona iptal edildiği ve arenada davul zurna çalınmasının yasak olduğu güreşlere Başta Aydın ve ilçeleri olmak üzere ülkenin değişik illerinden ve yurt dışından çok sayıda seyirci izledi.