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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 13 Aralık bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 13 Aralık hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Bugün oynanacak futbol müsabakaları aşağıdaki gibidir:

-UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E:

1. Maç: Atletico Madrid vs. Lazio

- Saat: 23:00

- Yayın: EXXEN

2. Maç: Celtic vs. Feyenoord

- Saat: 23:00

- Yayın: EXXEN

-UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F:

1. Maç: Newcastle United vs. Milan

- Saat: 23:00

- Yayın: EXXEN

2. Maç: Borussia Dortmund vs. PSG

- Saat: 23:00

- Yayın: EXXEN

-UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G:

1. Maç: Kızılyıldız vs. Manchester City

- Saat: 20:45

- Yayın: EXXEN

2. Maç: RB Leipzig vs. Young Boys

- Saat: 20:45

- Yayın: TV 8.5

-UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H:

1. Maç: Porto vs. Shakhtar Donetsk

- Saat: 23:00

- Yayın: EXXEN

2. Maç: Royal Antwerp vs. Barcelona

- Saat: 23:00

- Yayın: EXXEN

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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