2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası'nda şampiyon Moğolistanlı IHC Esports oldu

Türkiye'de düzenlenen 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası Büyük Finalleri sona erdi. 3 gün boyunca heyecanlı konserlere, çekişmeli karşılaşmalara ve sürpriz etkinliklere sahne olan dev şampiyonaya 10 ülkeden 16 PUBG MOBILE takımı katıldı. Final gününde IHC Esports, Stalwart Esports ve Alpha7 Esports arasında geçen çekişmeli karşılaşmalardan galip ayrılan takım IHC Esports oldu. IHC, bu başarı ile büyük şampiyona kupasının yanı sıra büyük ödül 11.5 milyon TL'nin de sahibi oldu.

Espora olan ilginin günbegün arttığı Türkiye'de PUBG MOBILE Dünya Kupası (PMGC) Büyük Finalleri ilk kez İstanbul'da düzenlendi. 8-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda binlerce Espor severin katılımıyla gerçekleşen bu global etkinlikte 10 farklı ülkeden 16 başarılı PUBG MOBILE takımı boy gösterdi. 3 gün boyunca Espor severler heyecan dolu anlar yaşarken büyük finaller, özellikle IHC Esports, Stalwart Esports ve Alpha7 Esports'un çekişmeli mücadelelerine sahne oldu. Yapılan maçların sonucunda ise 142 puan toplayan IHC Esports, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'ndan galibiyetle ayrıldı. Son Dünya Şampiyonu olan Türk temsilcisi S2G Esports ise 98 puan toplayarak turnuvayı 11'inci sırada tamamladı.

WORLD OF WONDER VE P.D.P TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ VERİLDİ

PUBG MOBILE'ın oyuncular için küresel tasarım yarışması olarak hayata geçirdiği World of Wonder ve Ptopia Tasarım Projesi'nin (P.D.P.) ödül töreni de İstanbul'daki büyük finallerde düzenlendi. Oyuncuların yaratıcılıklarını besleyerek tasarımlarını oyunda kullanma imkanı sunan proje kapsamında P.D.P ile 500 binden fazla tasarım, World of Wonder ile ise 1 milyondan fazla harita oluşturuldu. En Popüler Tasarım Ödülü, En İyi Kıyafet Tasarımı Ödülü ve En İyi Seviye Tasarımı Yaratımı gibi 11 ödülün de aralarında bulunduğu 2023'ün en başarılı katılımcılarına ödülleri ana sahnede takdim edildi. Ödül alan tasarımcılar arasında Shaztokyo, Al jalid, Teg kotya, Quixk, Mobbirdman ve Kadir Deliduman (Kayger) bulunuyordu.

BÜYÜK FİNALLERE YAKIŞAN BÜYÜK ETKİNLİKLER

3 gün boyunca çekişmeli maçlara sahne olan PMGC, aynı zamanda renkli etkinliklere ve heyecanlı konserlere de ev sahipliği yaptı. Büyük finallerde Ceza, Ece Seçkin ve Hadise konserleri başta olmak üzere Espor severlere müzik coşkusu yaşatıldı. Ünlü graffiti sanatçıları Doğukan Oraklı (Dukstill), Tunç Dindaş (Turbo) ve Muhammed Emin Türkmen (MET) de etkinlik alanına kurulan özel duvarlarda PUBG MOBILE ikonlarını sanatla harmanladılar.

JAMES YANG: TÜRKİYE PUBG MOBILE İÇİN EN ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BİR TANESİ

Etkinlikte söz alan ve konuşmasına Türkiye'deki tüm oyuncuları takdir ederek başlayan PUBG MOBILE Global Espor Kıdemli Direktörü James Yang " Türkiye, PUBG MOBILE için en önemli ülkelerden biri. Oyunumuz ülkenin en popüler mobil oyunlarından biri. Geçen sene Jakarta'da düzenlenen finallerde dünya şampiyonu ilk kez bir Türkiye takımı olan S2G Esports olmuştu. Bu yıl da ilk kez Türkiye'de Büyük Finalleri düzenliyoruz. Üstelik bu tarihimizdeki en büyük Dünya Finali etkinliği olacak. PUBG MOBILE olarak Espora 5 yıl önce başladık. O zamandan bu zamana ekosistemimizi sürekli geliştirmeye devam ettik. 2024'te de yeni düzenlemelerle tüm dünyadan daha fazla Espor takımını ekosisteme dahil edecek değişikliklere imza atacağız. Yeni global etkinliğimiz PUBG MOBILE Global Open (PMGO) Mart-Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bölgesel turnuvalarda da önemli değişikliklere imza atacağız" dedi.

"DÜNYA KUPASINI BU AŞAMAYA KADAR DUBAİ, SİNGAPUR VE ENDONEZYA'DA DÜZENLEDİK"

İstanbul'da düzenlemesinin en önemli sebebinin oyunun ülkede popüler olması ve bilinmesi olduğunu söyleyen Yang, "Bu kadar büyük bir organizasyonu, oyunun popüler olmadığı bir ülkede düzenlersek etkili olmayacaktır. Bir diğer etken ise bölgedeki güçlü takımların varlığı. Ciddi bir Espor ve hayran kitlesi var. Diğer önemli konu ise hükümet desteği. Bu tarzda büyük bir etkinliği organize edebilmek için güçlü bir desteğe ihtiyaç oluyor. Dünyada bu üç şartı sağlayan çok fazla ülke yok. PUBG MOBILE Dünya Kupası'nı bu aşamaya kadar Dubai, Singapur ve Endonezya'da düzenledik. Bu versiyonunu şu anda İstanbul' da yapıyoruz. Bu kararımızdan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

PMGC'DE TAKIMLARIN BÜYÜK FİNALLER'E GİDEN YOLCULUKLARI

Mobil Esporun zirvesini sergileyen PMGC 2023, birkaç aşamadan oluşan zorlu bir formata sahip. Turnuva 48 takımın mücadele ettiği grup aşaması ile başlıyor; bu takımlar 16'şarlık üç gruba ayrılıyor. Takımlar, üç grup için ayrılan özel haftalarda dört maç gününde rekabet ediyor. Her gruptan ilk üç sırayı alanlar büyük finallere, bir sonraki gruba ise Survival aşamasına geçiş yapma hakkı kazanıyor. Survival aşaması, 24 takımın sekizerli 3 grup halinde mücadele ettiği daha da yoğunlaşan bir rekabet sunuyor. En iyi 16 takım daha sonra Son Şans aşamasına geçerken, altıncıdan sekizinci sıralara yerleşen takımlar turnuvaya veda ediyor. Son Şans aşamasında ise 16 takım 12 maçta mücadele ederek büyük finallere giden beş önemli yerden birini kazanmaya çalışıyorlar. Bu sene PMGC'de mücadele eden takımların dokuz tanesi Grup Aşaması'ndan, beşi Son Şans'tan ve ikisi de doğrudan davetli takımlardı. PMGC, espor severlere toplam 16 takımın üç gün boyunca oynadığı 18 maçlık heyecan dolu bir etkinlik sundu.