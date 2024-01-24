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Milli Kick Boksçu Cihan Aksun Dünya Şampiyonası Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

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Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcusu olan Aksun, birincilikler elde ederek Türkiye'yi ve Kırıkkale'yi gururlandırdı. Şu anda Antalya'da devam eden Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Aksun, Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Cihan Aksun, Dünya Şampiyonası hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Cihan Aksun, geçen yıl düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası ve Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik, Uluslararası Turkish Open Dünya Kupası'nda da üçüncülük elde etti.

İlk kez milli takım formasıyla mücadele ettiği Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Cihan Aksun, günde çift idmanla çalışmalarına devam ediyor.

Lise son sınıf öğrencisi Cihan Aksun, AA muhabirine, geçen yıl çok yoğun bir maç dönemi geçirdiğini söyledi.

Birincilikler elde etmek için çok çalıştığını aktaran Cihan Aksun, "Çalışmalarımızı seri ve devamlı şekilde sürdürdük, emeklerimizin karşılığını aldık. Avrupa şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Ülkemizi ve Kırıkkale'yi gururlandırdık, Türk bayrağımızı dalgalandırdık." diye konuştu.

"İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız"

Cihan Aksun, yarın Antalya'da devam eden Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılacağını dile getirdi.

Bu şampiyona için de yoğun antrenman dönemi geçirdiğini anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"İnşallah burada da birincilik elde edeceğiz. Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek 9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na da hazırlanıyoruz. İnşallah burada da altın madalya planlıyoruz. Sonrasında ise Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda da inşallah birinci olup, Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek istiyorum. Ülkemizi ve Kırıkkale'yi gururlandırıp, bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah. Çok çalışıyoruz ve inşallah emeğimizin karşılığını alacağız."

Adem Ayten: "Hedefimiz tabii ki Dünya Şampiyonası"

Antrenör Adem Ayten ise geçen yıl inanç ve azimle çalıştıklarını, karşılığını da Cihan Aksun'la Avrupa şampiyonluğu, Kürşad Ali Topal ile de Avrupa üçüncülüğü olarak aldıklarını vurguladı.

Çalışana Allah'ın her şeyi nasip ettiğini aktaran Ayten, şöyle devam etti:

"Antalya'daki Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası ve Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu 3 şampiyonada en yüksek puanı alan, Macaristan'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılacak, ülkemizi ve milli takımımızı temsil edecek. Antalya'daki şampiyonaya gideceğiz. Sporcularımızla en güzel şekilde mücadele ederek madalya ve puanlarımızı alacağız. Hedefimiz tabii ki Dünya Şampiyonası."

Ayten, durmadan çalışarak bundan sonra da Kırıkkale ve Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nü en güzel şekilde temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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