Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi

Aydın'da "Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası", farklı illerden getirilen 250 deve ile yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesince, Efeler ilçesindeki Ayter Güreş Arenası'nda düzenlenen festival için Aydın ve çevre illerden 250 deve getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle etkinlikte davul zurna çalınmadı.

Kupayı, "Ayhan Bey" adlı deve kazandı.

Etkinliğin yapılmasına tepkiler

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yaptığı yazılı açıklamada, şehitlere saygı gereği olarak organizasyonun ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Türk milletinin son iki gün içinde hain saldırılarla 12 askerini şehit verdiğini belirten Alıcık, "Aydın Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği deve güreşleri ertelenmeliydi. Hemşerilerimiz bu kara lekeyi not etti. Bahanesi olmayan bu durum Aydın kentimizin vicdanını kanatmıştır." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkinliğin iptal edilmemesine tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarında 12 askerin şehit düştüğünü hatırlatan Tuncer, "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu deve güreşi şenliği düzenledi. Partisi TBMM'de DEM Parti ile birlikte teröre karşı ortak bildiriye imza atmaz, ortakları Tekirdağ'ı, Trabzon'u tehdit eder, Genel Başkanı bölücülerin elini öper, yerel yönetimde özerklik ister, kendisi 12 şehit varken deve güreşi düzenler, yeter artık, yeter" ifadelerini kullandı.???????