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Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı

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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Lima'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda ön eleme turunu başarıyla tamamlayarak ana tabloya katılmaya hak kazandı.

Milli eskrimci Nisanur Erbil ile Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Lima'daki Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, ön eleme turunda 6'da 6 yaparak isimlerini ana tabloya yazdırdı.

Organizasyonda son 64'te mücadele edecek Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'dan Sarah Noutcha ile Nisanur Erbil ise Azerbaycan'dan Sevil Bunyatova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Deniz Selin Ünlüdağ Erbil Lima Spor Güncel Haberler

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