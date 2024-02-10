Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı

Milli eskrimci Nisanur Erbil ile Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Lima'daki Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, ön eleme turunda 6'da 6 yaparak isimlerini ana tabloya yazdırdı.

Organizasyonda son 64'te mücadele edecek Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'dan Sarah Noutcha ile Nisanur Erbil ise Azerbaycan'dan Sevil Bunyatova ile karşılaşacak.