Milli halterci Nazmiye Muratlı altın madalya kazandı

Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm El-Şeyh şehrinde 34 ülkeden 245 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Para Powerlifting Dünya Kupası'nın ilk günü akşam seansında kadınlar 45 kiloda milli sporcu Nazmiye Muratlı, 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalya Kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu, bu sonuçlarla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutan Nazmiye Muratlı'yı ve antrenörlerini tebrik etti.