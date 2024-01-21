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Genç Kadınlar Epe Takımı Gümüş Madalya Kazandı

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda Genç Kadınlar Epe Takımı, ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki gündür devam eden Gençler Dünya Kupası'nda düzenlenen takım müsabakalarında; Genç Kadınlar Epe Takımı organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç Kadınlar Epe Takımı, Gençler Dünya Kupası'nda mücadele etti. Aleyna Ertürk, Ceren Cebe ve Nilahsen Erten'den kurulu takım organizasyonda bugün sırasıyla Kırgızistan'ı 45-18, Özbekistan'ı ise 45-36 yenmeyi başardı. Finalde Bulgaristan ile eşleşen takım; bu turda 45-42 mağlup olarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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