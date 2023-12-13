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Kırklareli Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenciler Arasında Futsal Dünya Kupası Başladı

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Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası öğrenciler arasındaki Futsal Dünya Kupası etkinliği başladı. Endonezya, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'den öğrencilerin katıldığı yarışmada Türkmenistan takımı Suriye'yi 11-2 yenerek galip geldi. Karşılaşmalar 25 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen "Futsal Dünya Kupası" etkinliği başladı.

Kayalı Kampüsü kapalı spor salonunda düzenlenen yarışmaya üniversitede eğitim gören Endonezya, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'den öğrenciler katıldı.

Seremoni töreninin ardından Suriye ile Türkmenistanlı öğrenciler karşılaştı. Türkmenistan takımı 11-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmalar 25 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı Dr. Emrullah Tören, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kaynaşması ve dayanışması amacıyla kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Tören, çok güzel bir faaliyet olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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