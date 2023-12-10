Şampiyon babanın şampiyon kızları Dünya Kupası yolunda

Türkiye, Avrupa ve uluslararası şampiyonlukları bulunan kick boks sporcusu ve Milli Takım Antrenörü Terkan Ercan'ın iki kızı da babalarının yolunda şampiyonluklara koşuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve 6 yaşında spor ile tanışan Milli Takım Antrenörü Terkan Ercan Marmaris'teki salonunda şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Eşi Hilal Ercan'ın da kick boks antrenörlüğü yaptığı Ercan'ın kızları da 2 yaşında başladıkları kick boksta önemli başarılar elde etti. Şampiyon aileden 14 yaşındaki Hira Ercan en son Türkiye şampiyonu, 11 yaşındaki Alya Ercan ise Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olarak tarihe geçti.

En son Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması sebebi ile bu yıl İstanbul'da düzenlenen Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Avrupa Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'nda finalde İngiliz rakibini 16-8 yenerek altın madalya ve şampiyonluk kupasını almaya hak kazanan Alya Tercan İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya dinletti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kick Boks Dünya Kupası'nda minikler yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olan Ayla Ercan, İstanbul'da düzenlenen turnuvada da minikler 47 kilogramda Avrupa Şampiyonu olan 11 yaşındaki Alya Ercan hedefinin dünya şampiyonluğu olmak olduğunu belirtti.

2 yıldır müsabakalara katılan ve 2023 yılında 40'tan fazla maça çıkan 11 yaş 47 kilodaki ve minikler kategorisinde yarışan milli sporcu Alya Ercan, "Kick boks Avrupa şampiyonuyum. Aynı zamanda dünya üçüncüsü oldum. Bana bu gururu sağladığı babam Terkan Ercan'a çok teşekkür ederim. Hedefim dünya şampiyonu olmak. İnşallah dünya şampiyonu olacağım. Önümüzde Türkiye şampiyonaları var. Onları geçtikten sonra dünya şampiyonası var ona gideceğim. Okuldan çıktıktan sonra zaten boksa geçtiğim için ders çalışmaya çok zamanım olmuyor. 5'te gidiyorum, 9 gibi çıkıyorum ama yine de derslerimi ihmal etmemeye çalışıyorum. O yüzden yoğun bir süreç oluyor benim için" diyerek arkadaşlarının da onunla birlikte kick boksa heveslenip başladığını belirtti.

"Her katıldığım müsabakadan madalya ile dönüyorum"

En son Mardin'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde birincilik alan 14 yaşındaki Hira Ercan, "2 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Son 3 senedir maçlara katılıyorum. Her katılan maçtan madalyayla dönüyorum. Aynı zamanda Türkiye şampiyonuyum. Beni çalıştıran babama, anneme, kardeşime teşekkür ederim. Onların ailesi olmaktan gurur duyuyorum" diyerek önümüzdeki turnuvalar için çok çalıştığını belirtti.

"Ailece şampiyonuz"

Marmaris'te kick boks ve muaythai salonu işleten ve şimdiye kadar yaklaşık 150 müsabakadan madalya ve şampiyonluklar ile dönen Milli Takım Antrenörü 42 yaşındaki Terkan Ercan, "Ben kendim 6 yaşında karate ile spora başladım. Sonra 13-14 yaşına kadar tekvando yaptım. Sonrasında kick boks, muaythai ve boks olarak devam ettim. 2009'da Almanya'da uluslararası ağır sıklet boks şampiyonu oldum. Şimdi kızlarım da şampiyon oldu. Büyük kızım Türkiye şampiyonu, küçük kızım Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü oldu. Ailece antrenörlük yapıyoruz eşim de antrenör" dedi.

"Şampiyon kızlarını kendileri çalıştırıyorlar"

Türkiye ve Avrupa şampiyonu kızlarını kendi salonlarında çalıştıran baba Terkan Ercan, "Yoğun bir antrenman sürecimiz var. Günde iki ya da üç antrenman yapıyoruz. Her antrenman 1 saat 1 buçuk saat sürüyor bayağı bir tempolu oluyor. Okuldan direk antrenmana geliyorlar. Antrenmandan da eve. Bu şekilde yoğun bir tempo içerisinde devam ediyoruz. Kızlarımı aşağı yukarı 2 yaşından beri yavaş yavaş alıştırdım. Ufak ufak oyun tarzında hem kendilerini geliştirdiler hem de bu sporu sevdiler. Benim yaptığım bu branşı benle birlikte devam ettirmek istediler. İlerde onlar da antrenör olmak istiyorlar. Daha başarılı olacaklarını düşünüyorum" diyerek önümüzdeki Türkiye şampiyonalarında da birinci olmayı hedeflediklerini belirtti.

"Bir annenin en büyük gurur kaynağı evlatlarının başarısı"

Kendisi de kickboks antrenörü olan Hilal Ercan kızları ile gurur duyduğunu belirterek, "Onların başarılı olduklarını görmek benim için gurur verici. Bir anne olarak her zaman tabi ki herkes çocuğunu iyi yerlerde görmek ister. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yıllardır çok küçük yaşlardan beri buradalar. Salonda emeklemeye başladılar, bizimle birlikte buralara kadar geldiler. Daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" dedi.

Dışarıdan kick boks sporunun sert bir spor olarak anlaşıldığını belirten anne Ercan, "İnsanlar korkuyor. Ancak içine girdiği zaman herkes severek yapıyor. Bir kere denemeye gelen bir daha bırakmıyor. Salonumuza 5 yaşından itibaren alıyoruz sporcularımızı. 50-60 yaşına kadar da sporcularımız var. Bizim çocuklarımız bizim işimizden dolayı daha erken başladılar. Ama tabi bu zamana kadar bizim yetiştirdiğimiz, şu an başka işlerde olan ve başka yerlerde salon açan Türkiye şampiyonu olmuş sporcularımız var" ifadelerini kullandı. - MUĞLA