Ayrı yaşadığı eşi, faturalarını ödemek için Arjantinli futbolcu Ezequiel Palacios'ın 2022 dünya kupasında giydiği forma ve madalyasını sattı

Arjantinli futbolcu Ezequiel Palacios'un boşanma sürecindeki eşi, Dünya Kupası finalindeki madalya ve formasını satarak borçlarını ödediğini iddia etti. Palacios'un Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen takımında forma giydiği dönemde Arjantin'in Dünya Kupası zaferi sonrası, eşinin bu adımı attığı belirtildi. Bu satışın ardındaki nedenler ve elde edilen miktar hakkında detay verilmedi.

Arjantinli futbolcu Ezequiel Palacios'un ayrı yaşadığı eşi, borçlarını ödemek için Arjantinli orta saha oyuncusunun Dünya Kupası finalinde giydiği madalya ve formasını sattığını iddia etti.

Palacios, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olan eşi Yesica Frias'nın kendisine ait dünya kupası anılarını açık artırmayla satmaya çalıştığını iddia etmişti.

Yesica Frias, ekis kocasına ait forma ve madalya satışından ne kadar kazandığını açıklamada ancak madalya ve formayı aynı kişilere sattığını söyledi.

The Mirror'ın bildirdiğine göre, Instagram'da Palacios'un formasını tutan bir adamla birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "İlk forma alıcısı! Bir taksit eksik." açıklaması yaptı. Daha sonra, alıcının kendi hesabında paylaştığı yeni madalyasını gösteren başka bir fotoğrafı paylaştı.

Yesica ve Palacios ilk kez Buenos Aires'te River Plate'teyken tanıştı. 2021'de evlendiler. Boşanma kararı alan çiftin, boşan süreci devam ediyor.

Palacios şu anda Leverkusen ile ilk lig şampiyonluğu hedefine doğru ilerliyor.