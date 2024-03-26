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Kırgızistan Milli Takımı Tayvan'ı 5-1 mağlup etti

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Kırgızistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri D Grubu'nda Tayvan'ı 5-1 mağlup etti. Galatasaray'ın 18 yaşındaki Kırgız oyuncusu Beknaz Almazbekov da maça 11'de başladı.

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri D Grubu'nda Kırgızıstan Başkent Bişkek'te bulunan Dölen Ömürzakov Stadyumu'nda Tayvan'ı konuk etti. Karşılaşmaya Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Beknaz Almazbekov ilk 11'de başladı. Ev sahibi Kırgızistan, Tayvan'ı 5-1 yenerek puanını 9'a çıkararak Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı. Kırgısiztan Milli Takımı 17, 37 ve 45. dakikada Joel Kojo'nun golleriyle devre arasına 3-0 önde girdi. Galatasaray'ın 18 yaşındaki Beknaz Almazbekov 75. dakikada oyundan çıktı. 80. dakikada Khrıstian Brauzman'ın attığı golle 4-0 öne geçti. 86. dakikada Tayvan kazandığı penaltıyı Wu Yen-Shu ağlara göndererek skoru 4-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 90. dakikada Merk Kimi Bern'in golü ile skoru 5-1'e getirdi. Bu gol maçın da skoru oldu.

Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Kırgızistan Milli Takımı Teknik Direktörü Stafen Tarkoviç, "Beknaz ile görüştüm ve hazır olduğunu dile getirdi. Daha önce de dediğim gibi sürekli görüştüğüm beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'da daha fazla forma şansı almasını istiyorum. Bugünkü mücadelesi gerçekten iyiydi. Ufak bir sakatlık geçirdi ve oyundan aldım" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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