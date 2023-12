DÜNYANIN EN BAŞARILI PUBG MOBILE P.D.P VE WORLD OF WONDER TASARIMCILARI ÖDÜLLERİNİ İSTANBUL'DA ALDI

İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en iyi PUBG MOBILE takımlarının mücadele ettiği PUBG MOBILE Dünya Kupası ikinci gününde de hız kesmedi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen P.D.P ve World of Wonder Tasarım Yarışması ödüllerinin de verildiği turnuvada 2023 yılının en başarılı tasarımcıları Shaztokyo, Al_jalid, Teg_kotya, Quixk, Mobbirdman ve Kadir Deliduman (Kayger) oldu.

Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük PUBG MOBILE turnuvasında espor takımlarının mücadelesi devam ediyor. 8 Aralık günü başlayan turnuvanın ilk gününü Stalwart Esports, ikinci gününü ise Alpha 7 lider kaparken tribünleri dolduran yüzlerce oyunsever de espor coşkusunu tam anlamıyla yaşıyor.

Ünlü sanatçılar Ceza ve Ece Seçkin'in sahne aldığı, Hadise'ninse bugün gerçekleşecek final gününde konser vereceği etkinlikte, grafiti sanatçıları Doğukan Oraklı (Dukstill), Tunç Dindaş (Turbo) ve Muhammed Emin Türkmen'in (MET) eserleri de bulunuyor.

Espor ve sanatı unutulmaz bir eğlence ile hayranlarına sunan PUBG MOBILE Dünya Kupası, ayrıca hem oyuncu hem de tasarımcılar için önemli bir etkinliğe daha, yine İstanbul'da imza attı. Turnuvanın ikinci günü gerçekleştirilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Ptopia Design Project (P.D.P) ve World of Wonder ödülleri de ana sahnede verildi.

Yaratıcı vizyon ödüllerinde Güney Afrika'dan Shaztokyo, Kazakistan'dan Al_jalid, P.D.P topluluğundan Natali gibi 100'den fazla yaratıcı ve World of Wonder topluluğundan MOBBIRDMAN, QUIXK, Kadir "KAYGER" Deliduman, PMGC finaline resmi olarak davet edilerek kazanan yaratıcıların temsilcisi olarak resmi ödülleri kabul ettiler. Kendilerinin eserleri ise turnuva boyunca PUBG MOBILE Dünya Kupası'nın düzenlendiği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sergilenecek.

HER SÜRÜM GÜNCELLEMESİNDE 1 MİLYON 50 BİN TL'YE YAKIN ÖDÜL HAVUZU

World of Wonder'ın her yeni sürüm güncelleme döngüsünde 1 milyon 50 bin liraya yakın ödül havuzu ve çok sayıda oyun içi ödül içeren en az bir temalı yarışma bulunuyor. Buna ek olarak üreticiler, 'Harikalara Yolculuk' (Journey to Wonders) sistemi aracılığıyla harita oluşturarak, devamında haritalarının oynanması ve beğenilmesiyle de deneyim puanları kazanabiliyorlar. Yaratıcı seviyelerinde yükselen oyuncular; avatar çerçeveleri, özel başarılar ve daha fazlası gibi özel onurların kilidini açarak kendilerini usta yaratıcılar olarak da sağlamlaştırabiliyorlar.

Ödül alan tek Türk olan Kadir Deliduman (Kayger), 'Uzun zamandır tasarımlar üzerinde çalışıyorum. Aynı zamanda inşaat mühendisliği okuyorum. Bu yüzden bir yaratıcılık var. Sürekli nasıl kendimi geliştirebilirim diye bakıyorum. Gün geçtikçe kendimi geliştiriyorum. Bu ödülü almak için günlerce uğraştım' dedi.

Tasarımlarında kültürel etkilerden de ilham aldığını dile getiren Kadir Deliduman (Kayger) 'Bir haritamda İstanbul'u yaptım. Anıtkabir'i PUBG MOBILE getirdim. İnsanlar tarafından çok beğenildi. Ben oyuncuları PUBG MOBILE olmayan oyun moduna getirdim. Savaştan ziyade macera moduna getirmeye çalıştım. Bu macera modunda insanlar farklı yollar buluyor. Aynı zamanda Türkiye'deki bazı yapıtları da oyuna getirmeye çalıştım. Ödül için çok fazla emek verdim. Beni bu ödüle layık gören değerli oyunculara çok teşekkür ediyorum' dedi.

Alexandee Arenas Alban ise 'Ödül kazanan tasarımla alakalı yaptığım şey farklı elementleri denemekti. Bu oyunun içerisinde özellikle böyle bir çalışma gerçekleştirdim ve doğadaki elementler üzerine çalıştım. Su, ateş, toprak elementleri üzerine çalışmayı ilk kez denedim. Yaratıcı olarak öncelikle soruşturma ve araştırma işi yapıyorum. Yeni fikirler bulmaya çalışıyorum. Ardından da bulduğum fikirleri uygulamada görmeye çalışıyorum. Farklı elementleri denedikten sonra renklendiriyorum. Günlük olarak takip ettiğim sanatçılar var. Bu alanda çok fazla rekabet olduğunu biliyorum. Ama bir taraftan bana ilham veren sanatçıların takip etmek bana iyi geliyor' şeklinde konuştu.

Yeni tasarımcılara örnek olmak istediğini söyleyen Ahmed Amghhar, 'Benim için tasarım yapmak ilk başta çok zordu. Neyi yapacağımı bilmiyordum. Farklı denemeler yaptım. Ardından şablonlar üzerinden çizdim. Yeni yaratıcılara yol göstermeyi önemsiyorum. Yeni haritaların nasıl tasarlanabileceği hakkında fikir vermek istiyorum' dedi.

Quıxk ismiyle tanınan oyuncu ise 'Ben küçüklüğümden beri video oyunlar oynayarak büyüdüm. Bunlar bana ilham verdi. Benim tasarımımı belirleyen en önemli şey hep oynadığım oyunlar oldu. Bunun yanı sıra oyuncuları mutlu etmek onlara yeni ve farklı şeyler sunmak motivasyonum oldu' şeklinde konuştu.

Al Jalıd, 'Ben Japonya'dan daha çok ilham alıyorum. Genellikle estetik noktasına karar verirken etrafı gözlemiyorum. Bu sene kazanacağımı hiç tahmin etmezdim. Geçmişte sadece bir kez katılmıştım' dedi.

Shaztokyo adlı tasarımcı ise 'Öncelikle konsept çalışması yapıyordum ve fikirler buluyordum. Sosyal medyadan ilham alarak gerçekleştirdim. Genellikle tasarımla ilgili anime sanatından ve Japon çalışmalarından ilham alıyorum. Benim için ilginç olanlardan bir tanesi ben bu tasarımı son dakika yaptım. Benim için sürpriz oldu' dedi.

Öte yandan PUBG MOBILE Dünya Kupası'nda kazanan takımlar bu akşam belli olacak.