Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Olimpiyat Vizesi İçin Mücadele Edecek

Trampolin Cimnastik Milli Takımı sporcularından Gürkan Mutlu ve Livanur Yalçın, Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "olimpiyat vizesi" için mücadele edecek.

Bakü'de 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası için Bolu'da kampa giren Trampolin Milli Takımı, organizasyona olimpiyat vizesi hedefiyle hazırlanıyor.

Milli cimnastikçiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde günde çift idman yaparak organizasyon için güç depoluyor.

Gürkan Mutlu: "Kendimizi göstereceğimize inanıyoruz"

Milli sporcu Gürkan Mutlu, AA muhabirine, Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürdüklerini söyledi.

Kampta 7 sporcunun ve ekibe yeni katılanların olduğunu dile getiren Gürkan Mutlu, birlikte çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Gürkan Mutlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na seçme niteliği taşıyan iki yarışmanın kaldığını belirterek, "İlk ayağı Bakü. Bakü ile başlayıp Almanya ile devam etmek istiyoruz. Önceki yarışmalara göre biraz kötü yarışmamıza rağmen kalan son iki yarışmada daha tecrübeli şekilde kendimizi göstereceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Dünya Kupası'nda hedeflerine değinen 30 yaşındaki sporcu, "Amacımız, burada en iyi puanları alarak kendimizi bir üst tura çıkarmak. Orada da alacağımız en iyi sonuçla olimpiyat kotası için puan kazanmak." ifadelerini kullandı.

Gürkan Mutlu, organizasyonda senkronize dalında da yarışacaklarını aktararak, "Senkronize yarışma trampolin cimnastiğin içinde olan ayrı bir yarışma. Bizim için de ayrı bir önem teşkil ediyor. Senkronizede de şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Biz yeni katılan arkadaşımız Emirhan (Danış) ile ilk defa senkron yarışacağız. Kendisi büyüklerde ilk tecrübesini gerçekleştirecek. Şansımızı çok yüksek olarak söyleyemem ama senkronize yarışmaları belli olmuyor. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip en iyi puanı almak istiyoruz. Final yapma gibi bir hedefimiz var orada da." değerlendirmesinde bulundu.

Livanur Yalçın: "Olimpiyat kotası alacağımıza inanıyorum"

Milli sporcu Livanur Yalçın ise organizasyona yoğun tempoda hazırlandıklarını söyledi.

Bolu kampından önce bazı yarışmalara katıldıklarını aktaran 19 yaşındaki sporcu, edindikleri tecrübelerle Dünya Kupası'na daha hazır olduklarını düşündüğünü anlattı.

Livanur Yalçın, antrenmanlarının zor ama iyi gittiğini belirterek, "Olimpiyat kotası alacağımıza inanıyorum." dedi.