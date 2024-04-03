Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales Madrid havalimanında gözaltına alındı

İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales, Madrid'in Barajas Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ekipler, Dominik Cumhuriyeti'nden gelen bir Air Europa uçuşundan indiği sırada Madrid'in Barajas Havalimanı'nda bekliyordu.

Rubiales, uçaktan indiği anda İspanyol Koruma Birliği'nin gözetimine alındı ve polis aracına bindirilerek Tres Cantos'taki karakola götürüldü.

Gece boyunca, 46 yaşındaki Rubiales'in gözaltına alınıp alınmayacağı ve kelepçeli olarak varış bölgesinden çıkartılıp kendisini bekleyen gazeteciler ve fotoğrafçılar ordusu tarafından karşılanıp karşılanmayacağına dair spekülasyonlar arttı.

Ancak, sosyal medyada eski İspanyol başkanının iki İspanyol Koruma Birliği mensubu ile siyah renkte bir araca binerken havalimanından ayrıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

O, İspanyol Süper Kupası'nı Suudi Arabistan'da düzenlemek için yapılan anlaşmaları da içeren, İspanyol Futbol Federasyonu başkanı olarak geçirdiği döneme bağlı olarak yürütülen süregelen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak resmi haklarının okunacağı ve bir mahkeme davetiyesi alacağı bir polis karakoluna götürülmek üzere ayarlandı.

Majadahonda'da, Madrid'in dış mahallelerinde bulunan bir hakim tarafından yönetilen soruşturma, ayrı 'Öpücük Skandalı' soruşturmasıyla ilgili değildir.

Geçen ay, davada yer alan kamu savcıları, Rubiales'in İngiltere'ye karşı kazandığı Dünya Kupası kadın futbol takımı finalinden sonra futbolcu Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle iki buçuk yıl hapis cezası talep ettiklerini açıkladılar.