Üye Girişi
Haberler

Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales Madrid havalimanında gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales, Madrid'in Barajas Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ekipler, Dominik Cumhuriyeti'nden gelen bir Air Europa uçuşundan indiği sırada Madrid'in Barajas Havalimanı'nda bekliyordu.

Rubiales, uçaktan indiği anda İspanyol Koruma Birliği'nin gözetimine alındı ve polis aracına bindirilerek Tres Cantos'taki karakola götürüldü.

Gece boyunca, 46 yaşındaki Rubiales'in gözaltına alınıp alınmayacağı ve kelepçeli olarak varış bölgesinden çıkartılıp kendisini bekleyen gazeteciler ve fotoğrafçılar ordusu tarafından karşılanıp karşılanmayacağına dair spekülasyonlar arttı.

Ancak, sosyal medyada eski İspanyol başkanının iki İspanyol Koruma Birliği mensubu ile siyah renkte bir araca binerken havalimanından ayrıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

O, İspanyol Süper Kupası'nı Suudi Arabistan'da düzenlemek için yapılan anlaşmaları da içeren, İspanyol Futbol Federasyonu başkanı olarak geçirdiği döneme bağlı olarak yürütülen süregelen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak resmi haklarının okunacağı ve bir mahkeme davetiyesi alacağı bir polis karakoluna götürülmek üzere ayarlandı.

Majadahonda'da, Madrid'in dış mahallelerinde bulunan bir hakim tarafından yönetilen soruşturma, ayrı 'Öpücük Skandalı' soruşturmasıyla ilgili değildir.

Geçen ay, davada yer alan kamu savcıları, Rubiales'in İngiltere'ye karşı kazandığı Dünya Kupası kadın futbol takımı finalinden sonra futbolcu Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle iki buçuk yıl hapis cezası talep ettiklerini açıkladılar.

Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales Madrid havalimanında gözaltına alındı

Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales Madrid havalimanında gözaltına alındı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

İspanya Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title