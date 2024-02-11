Türk Eskrimciler Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda 13. sırada tamamladı
Gürcistan'da düzenlenen Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda Türk eskrimciler Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım'dan oluşan takımıyla 13. sırada yer aldı. Aynı organizasyonda Tolga Aslan bireyselde 22. sırayı elde etti. Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda ise Nisanur Erbil 21., Deniz Selin Ünlüdağ ise 37. sırada yer aldı.
Gürcistan'da 9 Şubat'tan bu yana devam eden Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bugün takım müsabakalarında ter döken Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım'dan kurulu Büyük Erkekler Kılıç Takımı, organizasyonu 13'üncü takım olarak tamamladı.
Başkent Tiflis'te piste çıkan takım bugün; Polonya, Macaristan, İran, İspanya ve Ukrayna ile yaptığı maçlar sonucu mücadelesini 13'üncü sırada tamamladı. Aynı organizasyonda bireyselde ilk gün ana tabloya kalan Milli Eskrimci Tolga Aslan ise t-64 ve t-32 karşılaşmaları sonucu 22'nci sıranın sahibi oldu.
Öte yandan Peru Lima'da 9-11 Şubat tarihlerinde düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda mücadelesini ana tabloya taşıyan Milli Eskrimciler Nisanur Erbil 21., Deniz Selin Ünlüdağ ise organizasyondan 37'nci sırada ayrıldı. - İSTANBUL