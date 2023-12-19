Urawa - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Urawa - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Urawa - Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Urawa maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Urawa - Manchester City maç özeti! Urawa - Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Urawa - Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Urawa - Manchester City maç özeti!
Urawa - Manchester City maç özeti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Urawa - Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Urawa maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Urawa - Manchester City maç özeti! Urawa - Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Urawa - Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Urawa - Manchester City maç özeti haberimizde...
URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
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URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI ÖZETİ İZLE
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URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Urawa - Manchester City maçı 3-0'lık Manchester City üstünlüğü ile sona erdi.
URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMANDI?
Urawa - Manchester City maçı 19 Aralık 2023 günü oynandı.
URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Urawa - Manchester City maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.