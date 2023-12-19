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Urawa - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Urawa - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Urawa - Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Urawa maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Urawa - Manchester City maç özeti! Urawa - Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Urawa - Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Urawa - Manchester City maç özeti!

Urawa - Manchester City maç özeti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Urawa - Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Urawa maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Urawa - Manchester City maç özeti! Urawa - Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Urawa - Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Urawa - Manchester City maç özeti haberimizde...

URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Urawa - Manchester City maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Urawa - Manchester City maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Urawa - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Urawa - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI ÖZETİ İZLE

Urawa - Manchester City maç özetini maçın ardından EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.

URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Urawa - Manchester City maçı 3-0'lık Manchester City üstünlüğü ile sona erdi.

URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMANDI?

Urawa - Manchester City maçı 19 Aralık 2023 günü oynandı.

URAWA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Urawa - Manchester City maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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