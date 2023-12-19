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Urawa - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Urawa - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

19 Aralık 2023 23:23 Güncelleme: 23:27 Abone Ol

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Urawa - Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Urawa maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Urawa - Manchester City maç özeti! Urawa - Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Urawa - Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Urawa - Manchester City maç özeti!