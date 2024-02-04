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Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış maçının para atışını yaptı

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Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi. Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış seremonisinde ITF junior tenis oyuncusu olarak Davis Cup Dünya Kupası'nın açılış maçında para atışını yaptı.

Aslan Gemuhluoğlu, Davis Cup açılış maçının para atışını yaptı

Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ASB Tennis Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup'ta 2 gurur birden yaşandı. Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış seremonisinde ITF junior tenis oyuncusu olarak Davis Cup Dünya Kupası'nın açılış maçında para atışını yaptı. 2-3 Şubat'ta düzenlenen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmasında ise Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Davis Cup World Group I Play-Off serisinin kazananı belirleyecek ikinci gününde ilk karşılaşma Altuğ Çelikbilek / Ergi Kırkın ikilisi ile Marcus Daniell / Fin Reynolds çifti arasında gerçekleşti. Çelikbilek / Kırkın tandemi 2 saat 19 dakika süren mücadelede Daniell / Reynolds ikilisini 3-6, 6-3, 7-6 yenerek Türkiye'yi seride 2-1 öne taşıdı. Serinin dördüncü karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek bu kez tekler maçında sahne aldı. Çelikbilek, Ajeet Rai'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek Türkiye'yi Eylül ayında gerçekleşecek Dünya Grubu 1'e taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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