Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış maçının para atışını yaptı

Aslan Gemuhluoğlu, Davis Cup açılış maçının para atışını yaptı

Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ASB Tennis Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup'ta 2 gurur birden yaşandı. Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış seremonisinde ITF junior tenis oyuncusu olarak Davis Cup Dünya Kupası'nın açılış maçında para atışını yaptı. 2-3 Şubat'ta düzenlenen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmasında ise Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Davis Cup World Group I Play-Off serisinin kazananı belirleyecek ikinci gününde ilk karşılaşma Altuğ Çelikbilek / Ergi Kırkın ikilisi ile Marcus Daniell / Fin Reynolds çifti arasında gerçekleşti. Çelikbilek / Kırkın tandemi 2 saat 19 dakika süren mücadelede Daniell / Reynolds ikilisini 3-6, 6-3, 7-6 yenerek Türkiye'yi seride 2-1 öne taşıdı. Serinin dördüncü karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek bu kez tekler maçında sahne aldı. Çelikbilek, Ajeet Rai'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek Türkiye'yi Eylül ayında gerçekleşecek Dünya Grubu 1'e taşıdı.