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Türk Sporcular 18. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

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18'inci CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ikinci ayağında Türk sporcular 3'ü altın, 7 madalya elde etti.

Udine kentinin Lignano Sabbiadoro kasabasında gerçekleştirilen ikinci ayak mücadelesinde 121 takım yarışırken, Türkiye'den Bakırköy Ataspor Kulübü ve İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün yüzücüleri organizasyonda yer aldı.

Kupanın ikinci ayağında madalya kazanan sporcular şunlar:

Erkekler

Büyükler:

Derin Toparlak: 1500 metre-SF (Altın), 800 metre-SF (Gümüş), 400 metre-SF (Bronz) Bakırköy Ataspor Kulübü

Derin Atman: 50 metre-AP (Altın) Bakırköy Ataspor Kulübü

Gençler:

Yekta Çelik Saltık: 50 metre-AP (Bronz), 50 metre-SF (Bronz) İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü

Kadınlar

Gençler:

Adasu Ramazanoğlu: 400 metre-SF (Altın) Bakırköy Ataspor Kulübü

Sporcuların elde ettikleri sıraya göre topladıkları puanlarla takım sıralamaları belirlendi. Ataspor Kulübü büyük erkeklerde 351 puanla ilk sırayı alırken, İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü genç erkeklerde 286 puanla 4. oldu.

Bakırköy Ataspor Kulübü Başantrenörü Canberk Babaoğlu, alınan derecelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bu gururu yaşattıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kulübün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen ise, "Başarılı olmaktan başka alternatifimiz yoktur. Bu nedenle iyisini değil en iyisini yapmak için yola çıktık, bu yolda da emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nda 3. ayak, 12-14 Nisan tarihlerinde ABD'de, 4. ayak ise 6-8 Eylül'de Tayland'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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