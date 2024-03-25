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Milli sporcular İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 14 madalya kazandı

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Milli sporcular, İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 14 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo'da yapılan organizasyon sona erdi.

Organizasyonda Emircan Abdullah Beserek ve Ferizan Gocuk altın, 50 kiloda Rabia Karagöz KL stilinde altın ve LC'de de bronz kazandı.

Melis Avcı, Aybüke Kılınç, Zeynep Gültekin, Egemen Samet Pehlivan, Serdar Anbarcı birer bronz, Vedat Köylü iki bronz ve Hacı Muhammet Erdoğan ise farklı kategorilerde üç bronz olmak üzere toplam 14 madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası şampiyonalar, Avrupa ve Dünya Kupaları ile Uluslararası Açık Müsabakalar sporumuzu ve sporcumuzu geliştiren en önemli faktörlerden biri. İmkanlar dahilinde katılmaya çalışıyoruz ve aldığımız başarılı sonuçlar bizi mutlu ediyor. Milli takımımızı aldıkları madalyalardan dolayı tebrik ediyorum. Bizlere her zaman destek olan; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve bütün Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatına, emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Spor

Kick Boks Türkiye İtalya Dünya Spor Spor Haberler

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