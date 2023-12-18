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BBC

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı

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2025'ten itibaren turnuvaya 32 takım katılacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de yapılacak.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı. 2025'ten itibaren turnuvaya 32 takım katılacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de yapılacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvanın yeni formatını Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Halen her yıl sezon ortasında yapılan turnuvaya 6 konfederasyonu temsilen 7 takım katılıyor.

Yeni sistemde ise Dünya Kupası'ndan bir sene önce 4 yılda bir yapılacak turnuvaya Avrupa'dan 12, Güney Amerika 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler 4, Afrika'dan 4, Asya'dan 4, Okyanusya'dan 1 takım katılacak. Son kontenjan ise ev sahibi ülkeden bir takıma verilecek.

32 takım 4'erli 8 grupta mücadele edecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar tur atlayacak. Son 16 turunda itibaren karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

Turnuvada mücadele edenlerin belirlenmesinde ise öncelik her kıtanın kulüpler düzeyindeki en önemli kupasını kazanmak olacak.

Örneğin Avrupa kıtasında 2021-2024 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar ve onların dışında kulüpler sıralamasında ilk 8'e giren takımlar, 2025 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Bu koşullar uyarınca Avrupa kıtasından turnuvaya katılması kesinleşen takımlar; Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Paris St-Germain, Inter, Porto ve Benfica oldu.

Avrupa Kulüpler Birliği turnuvanın yeni formatına destek vermiş, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Maheta Molango ise yoğun maç programı nedeniyle futbolcuların zor durumda kalacaklarını belirterek FIFA'yı eleştirmişti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finalde bugün El Ehli-Fluminense, yarın Manchester City-Urawa Red Diamonds karşılaşmaları oynanacak. İki maçın galipleri Cuma günü finalde karşı karşıya gelecek.

Kupayı Real Madrid, Barcelona 3, Bayern Münih ve Corinthias 2'şer; Chelsea, Liverpool, Inter, Manchester United, Milan, Internacional ve Sao Paulo da 1'er kaz kazandı.

BBC

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