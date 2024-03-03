Sibel Çam, Para Halter Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Sibel Çam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda kadınlar 73 kiloda gümüş madalya kazandı. Sibel, 132 kiloluk kaldırışıyla başarılı bir performans sergiledi.
Sibel Çam, Para Halter Dünya Kupası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ayağında gümüş madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Sibel, Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 73 kiloda yarıştı.
Sibel, 132 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.