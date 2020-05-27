Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kırklareli'nde meydanlarda hareketlilik arttı.
27.05.2020 01:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:04
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kırklareli'nde meydanlarda hareketlilik arttı. Vatandaşlar İstasyon Caddesinde tur attı.
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Kaynak: AA