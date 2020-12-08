Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'a ulaştı
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Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'a ulaştı

08.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:54

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Erzurum Tren Garı'na geldi.

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Erzurum Tren Garı'na geldi.

İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, güzergahındaki Sivas'tan sonra Erzurum Tren Garı'na ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 45 bin 650 numaralı ve yaklaşık 754 metre uzunluğundaki tren, Kars'a doğru yola çıktı.

Erzurum'a ulaşan treni, işletme müdürü Yunus Yeşilyurt, yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı. Kars'a doğru yol alan trenin, İlhanlı Devleti tarafından Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü'nden geçişi, AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Trenin, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek 8 Aralık'ta akşam saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'a ulaştı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'a ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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