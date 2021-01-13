TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (1)

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları tarafından federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği...