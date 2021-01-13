TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (1)
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TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (1)

13.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:27

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları tarafından federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları tarafından federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (1)
TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (1)
TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (1)
TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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