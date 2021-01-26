TBMM Başkanı Şentop, Japonya ve Bangladeş'in Ankara büyükelçilerini kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Japonya ve Bangladeş'in Ankara büyükelçilerini kabul etti

26.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:30
TBMM Başkanı Şentop, Japonya ve Bangladeş'in Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabulleri basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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