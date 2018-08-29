Suriye'de Barışın Tesisi İçin Güven Verici Önlemler Alınmalı"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye ile ilgili, "ABD ile ortak bir görüşümüz var. Buna göre, barışın tekrar tesis edilmesi ve yabancı güçlerin geri çekilmesi için güven verici bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için de Suriyeli ve mültecilerin katılabileceği seçimleri hazırlamak adına tarafsız bir ortamda anayasal reform gerçekleştirilmeli. Bu platformun Rusya ve Türkiye'nin de dahil olduğu daha geniş bir diyaloğun temeli olmasını umuyoruz." dedi.

Le Drian, 26. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış konuşması gerçekleştirdi.

İtalya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nin (AB) temel değerlerine saygı göstermedikleri için AB ile uyumlu olmadığını savunan Le Drian, "Onların AB'ye karşı faydacı yaklaşımı var. AB'nin sadece kendilerini ilgilendiren meseleleriyle ilgileniyor." diye konuştu.

Fransa'nın böyle AB ülkeleri için para harcamak istemediğini ifade eden Le Drian, birçok konuda Almanya ile çalıştıklarını ve Almanya'nın Fransa'nın önemli ortağı olduğu söyledi.

Le Drian, Almanya ile mülteci ve göçmen sorununa çözüm bulmaya çalıştıklarını ve bu konunun popülistlere bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın bazı ortakları tarafından düşman bir ülke olarak görüldüğünü aktaran Le Drian, "Fransa, Rusya'nın ne izole olmasını ne de zayıflamasını istiyor. Bunun karşılığında Fransa da Rusya'dan saygı ve iş birliği bekliyor." dedi.

Le Drian, Fransa'nın dünyada sağlam ortaklıklar kurması gerektiğini kaydetti.

Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine değinen Le Drian, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı tamamen yenemediklerini ancak eylemlerinin DEAŞ'ın zayıflamasına neden olduğunu dile getirdi.

Le Drian, Suriye'de siyasi çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ile ortak bir görüşümüz var. Buna göre, (Suriye'de) barışın tekrar tesis edilmesi ve yabancı güçlerin geri çekilmesi için güven verici bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için de Suriyeli ve mültecilerin katılabileceği seçimleri hazırlamak adına tarafsız bir ortamda anayasal reform gerçekleştirilmeli. Bu platformun Rusya ve Türkiye'nin de dahil olduğu daha geniş bir diyaloğun temeli olmasını umuyoruz."

Avrupa'nın egemenliği için İran nükleer anlaşması ile ilgili çalışmaların devam edeceğini ifade eden Le Drian, göçmen sorunun sloganlarla çözülemeyeceğini ve Fransa'nın bu konuda Avrupalı bir çözüm üretmeye çalıştığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunduğu Danimarka'da, İtalya'nın Milano kentinde dün bir araya gelen Macaristan Başbakanı Victor Orban ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı ve kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşmuştu. Macron, "Ulusalcılara ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğim. Başlıca rakipleri olarak karşılarında beni görmek istiyorlarsa haklılar." demişti.