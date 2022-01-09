Sultangazi'de babasından dayak yiyen çocuk 4'üncü kattan atladı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de babasından dayak yiyen 15 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, baba tutuklandı.

Olay, önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba H.Ş., darp ettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.