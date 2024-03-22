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'Leydi' isimli köpek kayboldu, Müge Anlı'dan yardım istendi

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'Leydi' ismindeki köpeği kaybolan 7 yaşındaki Ömür Deva, Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayıp köpek 4 günün sonunda bulundu.

Doğan ailesinin 2 yıl önce sahiplendiği 4 yaşındaki Pomerian cinsi 'Leydi'; İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesinde kayboldu. Leydi'yi bulmak için Müge Anlı stüdyosuna gelen 7 yaşındaki Ömür Deva kardeşi gibi gördüğü köpeğin bulunmasını istedi. Kayıp evcil hayvan bulma ağı Pati Buldular ile bugüne çok sayıda hayvanı yuvalarına kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı; Leydi'yi buldu.

Müge Anlı ve ekibi bu kez minik Deva ve köpeği Leydi için harekete geçti. Leydi kaybolduğu mahallede her yerde arandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Leydi için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Aktarılanlara göre, incelenen görüntülerde Deva'nın okulunun yakınlarında sokakta dolaşan Leydi'yi bir kadının alıp götürdüğü tespit edildi. Müge Anlı ekibi; Leydi'yi sokaktan alan kadının o gün evcil hayvan dükkanına gittiğini belirledi. Dükkanın sahibiyle yapılan görüşmenin ardından kadının kimliği tespit edildi ve Leydi'nin eve dönüş süreci başladı.

Leydi'yi sokakta görüp alan kişi, köpeği sahiplensin diye bir başkasına verdiğini öne sürdü. Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Leydi'yi bulunduğu adresten alarak ailesine teslim etti. Müge Anlı'nın derdine deva olduğu Deva 4 günün sonunda ailenin bir ferdi olarak gördükleri Leydi'ye kavuştular. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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