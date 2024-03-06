Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul- Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul- Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul- Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan nereli? Detaylar haberimizdedir…

RAMAZAN ALTAN KİMDİR?

Ramazan Altan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayıdır.