İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İttifak İçinde Yer Almayacaklarını Açıkladı

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Dedik ki artık kendimiz kendi yolumuzu çizeceğiz, bundan sonra İYİ Parti hiçbir ittifak içerisinde yer almayacak. Bu kararı aldığımız günden beri de çok haksız eleştirilere tabi tutuluyoruz. Bizim ayrı bir parti olduğumuzu, bizim ayrı bir tüzel kişiliğimiz olduğunu muhteremler unutmuşlar. Kendilerini dokunulmaz, vazgeçilmez, eleştirilmez sanıyorlar." dedi.

Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve İYİ Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Hüseyin Öndeş ile yerel seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sanko Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Güner ile görüşen Kavuncu, burada esnafla bir araya geldi.

Kavuncu, ardından ilçedeki bir tekstil atölyesine geçti, çalışanlara vaatlerini ve projelerini anlattı.

Önceki günlerde hayatını kaybeden Sultangazi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Akçay'ın ailesini ziyaret eden Kavuncu, yakınlarına taziyelerini iletti.

Kavuncu, daha sonra ilçedeki bir restoranda iftar programına katıldı. Burada konuşan Kavuncu, Sultangazi'de adayları Hüseyin Öndeş'e, İBB'de de kendisine destek istedi.

CHP ile yapmış oldukları ittifaka değinen Kavuncu, şöyle konuştu:

"Bu yapmış olduğumuz ittifakı genel seçimlerden sonra sonlandırdık. Dedik ki artık kendi yolumuzu çizeceğiz, bundan sonra İYİ Parti hiçbir ittifak içerisinde yer almayacak. Bu kararı aldığımız günden beri de çok haksız eleştirilere tabi tutuluyoruz. Bizim ayrı bir parti olduğumuzu, bizim ayrı bir tüzel kişiliğimiz olduğunu muhteremler unutmuşlar. Kendilerini dokunulmaz, vazgeçilmez, eleştirilmez sanıyorlar. İstiyorlar ki sadece onlar için koşturulsun, sadece onlar için çalışılsın ve sadece onlar ayakta tutulsun. Adeta bir vesayet kafası vardı, ben hatırlarım onu, 1990'lı yıllarda. O vesayet kafası neredeyse hortlamış. Hatırlayın bir CHP milletvekili 'Türkiye'de muhalefet CHP'dir, CHP dışındaki herkes garnitürdür.' dedi. Bu nasıl bir zihniyete sahip olduklarının da göstergesi. Siz muhalefet ettiğiniz sürece bu ülkede bizim arzu ettiğimiz değişiklik olmayacak."

Kavuncu, son 25 yıldır Türkiye'de arzu edilen standartların yakalanamamasının iki sorumlusu olduğunu dile getirerek, "Bunlardan bir tanesi iktidar, bir diğeri de ana muhalefet. Eğer 5-6 seçim üst üste seçim kaybediliyorsa iki tane ihtimal vardır; ya iktidar çok iyi işler yaptığı için sürekli seçim kazanıyordur ki bize göre çok iyi işler yapmıyor ya da muhalefette bir problem, bir sıkıntı vardır. İkincisinin biz doğru olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kurulan ittifaka dikkati çeken Kavuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belki düzelir, belki bu sefer başarılı olur diye bir birliktelik yaptık ama bunun da arzu ettiğimiz neticeyi beraberinde getirmediğini gördük ve bir karar aldık. Almış olduğumuz karar da Türkiye'de 81 ilde 1000'e yakın ilçe ve beldede kendi adaylarımızı çıkaracağız. Buna biz saygı duyulmasını istiyoruz. Elbette ki biz bugün İstanbul'u yöneten belediyeyi eleştireceğiz. Aday olmamızın sebebi zaten daha iyisinin yapılabileceğine dair olan iddiadır. Geçmişte bizim bir ittifak yapmış olduğumuz sonuna kadar bu arkadaşlar siyasette var olduğu sürece onları destekleyecek anlamına gelmez. Böyle bir dünya yok. Kendi partilerinde istedikleri kararı alıp istedikleri değişiklikleri yapanlar biz ayrı bir parti olarak farklı bir karar aldığımızda tahammül edemiyorlar. İşte vesayet kafasından kastettiğim bu. Kendileri dışında diğer partileri garnitür gören kafa bu. Biz buna hem muhalefetteki hem iktidardaki bu vesayetçi yaklaşıma bayrak açmış bir partiyiz. Benim İstanbul'un daha iyi bir kent olması için bugüne kadar İstanbul'da yapılmış yanlış işleri gündeme getirmem de en doğal hakkım. Kimse de buna bozulmayacak, kimse de bundan rahatsız olmayacak. İyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz."

Adaylıklarını ilan ettikleri günden beri sürekli sahada olduklarını belirten Kavuncu, ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak hayvanlarından eğitime kadar İstanbul'la ilgili 28 başlıkları olduğunu söyledi.

Kavuncu, konuşmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u da eleştirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz ne İmamoğlu'nun kaybetmesini, ne İmamoğlu'nun kazanmasını ne Murat Kurum'un kaybetmesini, ne Murat Kurum'un kazanmasını önemseyen ya da bununla ilgili bir strateji yapan parti değiliz. 1 Nisan sabahı bizi mutlu edecek tek sonuç var Sultangazi'de Hüseyin Öndeş'in seçimi kazanması, İstanbul'da da Buğra Kavuncu'nun seçimi kazanması. Eğer bu netice olursa biz mutlu oluruz şayet kazanamazsak da mutsuz oluruz. Falanca kazandı diye mutlu olmayız, filanca kaybetti diye de mutlu olmayız. Biz yeni bir alternatifi, yeni bir soluğu seçmenimizin önüne koymak istiyoruz."

Buradaki temaslarının ardından İstanbul'daki Vartolular Kültürel ve Ekonomik Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kavuncu, vatandaşlara projelerini anlattı.

Ardından ilçe meydanındaki İYİ Parti çadırına gelen Kavuncu, partililere çalışmalarında kolaylıklar diledi.