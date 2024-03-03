Sultangazi'de cemevine silahlı saldırı gerçekleştiren şahıslardan 1'i adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan cemevinde hayır yemeği verildiği sırada silahlı saldırı gerçekleştiren 2 şahıstan 1'i adliyeye sevk edildi.

Gazi Mahallesi'nde bulunan cemevinde dün saat 16.00 sıralarında motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başlamış polis ekipleri ise kısa sürede olay yerine intikal etmişti. Saldırganlardan 1'i çevredekiler tarafından yakalanırken diğer şüpheli kaçmaya çalıştığı sırada polise ateş açmış bunun üzerine karşılık veren ekipler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan saldırganlardan M.S.B. isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.