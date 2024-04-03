Sultangazi'de 4. Geleneksel Sokak İftarı düzenlendi

Sultangazi'de Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerindeki esnaf tarafından 4. Geleneksel Sokak İftarı düzenlendi. Programa katılan bin 500 kişi aynı sofrada hep birlikte iftar açtı.

4 yıldır düzenlenen ve her defasında artarak devam eden sokak iftarı bu yıl 30 esnafın bir araya gelmesiyle gerçekleşti. İlk olarak cadde üzerinde bulunan bir kaç esnafın bir araya gelerek aldığı kararla kurulan 300 kişilik iftar sofrası her geçen yıl büyüyerek devam etti. Son olarak ise bir araya gelen 30 esnafın tüm masraflarını karşılayarak kurdukları sokak iftarında bin 500 kişi aynı anda oruç açtı. O anlar ise dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafiğe kapatılan caddeye kurulan sofralarda bin 500 kişinin aynı anda iftar açtığı görülüyor.

Bölge esnaflarından Kadir Koç, "Çanakkale Şehitleri Caddesi esnafları ve değerli iş adamları olmak üzere sokakta verdiğimiz iftar, geleneksel olarak 4. senemiz. Allah'ın izniyle 300 kişi ile başladık 1000 kişi ile devam ediyoruz şuan ise 1500 kişilik iftar veriyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Emre Emirhüseyinoğlu isimli esnaf ise, "Çanakkale Şehitleri Caddesi geleneksel iftar programımıza bütün halkımız hoşgelmiş. 2020 yılı Ramazan ayında başladığımız iftar programımıza katılan, destek veren tüm komşularımıza, vatandaşlarımıza herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada emeği geçen bir çok esnaf arkadaşımızın, dışarıdan gelen davete katılan bütün insanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle muhtarı İbrahim Demir ise, "31 Mart seçimlerinde Cebeci Mahallemize muhtar olarak seçildim. Bugün de burada Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerindeki esnaflarımızın her yıl tertip etmiş olduğu iftar programına davetliydik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl 4'üncüsü düzenleniyor. Gerçekten 1500 kişilik çok yoğun bir katılım ile iftarımız oluyor. Bütün halkımıza hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum" dedi. - İSTANBUL