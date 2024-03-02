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Sultangazi'de Yer Altı Doğal Gaz Hattında Patlama: Yangın Söndürüldü

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Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattındaki patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama sonucunda çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.

Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattındaki patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Esentepe Mahallesi 2388 Sokak'taki yer altı doğal gaz hattının geçtiği alanda elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.

Bölgede doğal gaz ve elektrik kesintisi yaşanıyor, ekiplerin çalışması sürüyor.

"Bir anda alevler yükseldi"

Görgü şahidi Osman Boduç, patlama sesi duymalarının ardından bir anda alevlerin yükseldiğini anlatarak, "Köşedeki balkonlar da yanmaya başladı. Sonra itfaiyeyi aradık, itfaiye ve polis geldi. Yaklaşık 15 dakika sonra söndürüldü. Herhangi bir yaralı görmedik. Burada arabalarımız vardı, onları çektik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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