Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi 5 Yılda 21 Bin 500 Kişinin İş Görüşmesini Sağladı

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), 5 yılda 21 bin 500 kişinin iş için firmalarla görüşmesini sağladı.???????

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SULKAM, işveren firmalar ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor.

Firma sahipleri ile iş arayan vatandaşlar, Sultangazi Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kariyer Merkezi biriminden ya da "www.sultangazi.bel.tr" sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Firmaların aradığı özelliklerle vatandaşın belirttiği niteliklerin uyuşması durumunda mülakat için Sultangazi Belediyesi devreye giriyor.

Belediyenin Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplu mülakatlarda görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde işe giriş işlemleri anında başlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, iş arayanlara kolaylık sağlamak adına hayata geçirdikleri SULKAM'ın binlerce kişinin iş bulmasına katkı sağladığını kaydetti

Dursun, "Firmaların aradığı kriterlerdeki iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getirerek istihdama katkı sunuyoruz. 21 bin 500 kardeşimizin iş için firmalarla görüşmesini sağladık." ifadelerini kullandı.