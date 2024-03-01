- Esenler'de motokuryenin uyarısı kazayı önledi

Esenler ve Sultangazi'de kamyonetin kasası açık şekilde seyreden 2 araç kamerada

İSTANBUL - Esenler'de bir motokurye, kamyonetin kasası açık şekilde seyreden sürücüyü uyararak muhtemel bir faciayı önledi. Sultangazi'de ise başka bir sürücü hafif ticari aracın bagajına doldurduğu tahtalar nedeniyle kapanmayan kapakla ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı günü Esenler İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir sürücü kamyonetin kasasını kilitlemeyi unutunca kapak açıldı. Kamyonet bu şekilde yolculuk yaptı. Seyir halindeyken aniden açılan kapak şans eseri kimseye zarar vermezken, bu durumu fark eden bir motokurye ise kornaya basarak sürücüyü durdurup uyardı. Olay anı ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi'de ise bir panelvan minibüs sürücüsü aracına doldurduğu tahtalar nedeniyle bagaj kapısı kapanmayınca bu şekilde kilometrelerce yoluculuk yaptı. Malkoçoğlu Mahallesi'nden Habibler istikametine doğru ilerleyen sürücü, hiçbir önlem almadan ilerlerken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.