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Sultangazi'de İş Yerinde Yangın: 7 Kişi Kurtarıldı

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Sultangazi'de bir iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, söndürülen yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2083 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bina içerisini kaplayan yoğun dumanlar nedeniyle binada bulunan 7 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtardı. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yoğun dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 7 kişiye ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. İtfaiyenin yaptığı çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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