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Sultangazi'de Hayır Yemeği Verilirken Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı

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Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği düzenlenen bir sokakta silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yaralanan olmazken, iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Saldırganlardan birinin kaçarken polise ateş açtığı, ancak polis ekiplerinin bu kişiyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği belirtildi. Olayın suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi.

SULTANGAZİ'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, iki şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Saldırganlardan birinin ise kaçarken polise ateş açtığı, polis ekipleirnin ise şüpheliyi bacağından vurarak yakaladığı öğrenildi.

Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli M.S.B.ve B.K. , sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar saldırganların peşinden koştu. Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü. Polisin kovaladığı şüphelilerden biri polise ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinde ise çelik yelek bulundu. Yakalanan iki şüpheli de polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı. Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Motosiklet İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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