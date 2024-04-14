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İstanbul Sultangazi'de Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Sultangazi'de 12 Nisan'da çalıntı araçla kaçmaya çalışırken yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 17 yaşındaki 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan'da Sultangazi'de bir aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda 17 yaşındaki F.T, M.Ö ve G.G'nin çalıntı aracı kullandıkları görüldü. Şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca başladı. Önce Kıbrıs Caddesi sonrasında Selçuklu Bulvarı'nda kapama çalışması yapıldı. Şüpheliler Habibler Yolu üzerinden Başakşehir istikametine doğru kaçmaya devam ettikleri sırada yol kenarındaki ağaca çarparak kaza yaptı. Araçtan inen 3 şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda, Sultangazi ve Güngören'de 3 araçtan çalınan konsollar bulundu. Ayrıca şüphelilerden M.S.'nin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 54 adet kaydı, F.T.'nin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 99 adet kaydı, G.G.' nin 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 82 adet kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpgeliler dün işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sultangazi İstanbul Güvenlik Cezaevi Suç Hukuk Güncel Haberler

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