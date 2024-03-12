Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul'da ziyaretler gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, Cebeci Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Bayraktar, çocuklara hediye dağıttı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan AK Parti seçim standını da ziyaret eden Bayraktar, daha sonra "Sultangazi Belediyesi Personel İftarı"na katıldı.

Bayraktar, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna dikkati çekerek, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefini anımsattı.

Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu alanlara değinen Bayraktar, "Biz bu alanlarla alakalı son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok büyük adımlar attık. Savunma sanayisinden enerjiye, tarıma, diğer alanlarda Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda önemli projeler gerçekleştirdik. Bütün dünyanın gıptayla izlediği başarılara imza attık. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Türkiye'nin doğal gazda, petrolde, elektrikte, madenlerde dışa bağımlılığını azaltmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası'nı da anımsatan Bayraktar, "Buradaki hedefimiz şuydu; Türkiye mutlaka kendi denizlerinde, kendi karasında, daha önce arama yapmadığı, yapamadığı coğrafyalarda petrolünü, doğal gazını, madenini arayacak. Akdeniz'de sondaj yapmaya kalktığımızda eğer kendi gemimiz olmazsa bu aramaları yaptırmayacaklarını biliyorduk. Bu nedenle önce Fatih, sonra Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemilerini filomuza kattık. Bugün dünyanın en üst seviyede deniz filosuna sahip bir ülkesi konumuna geldik. Akdeniz ve Karadeniz'de aramalara başladık." diye konuştu.

"Önümüzde daha büyük hedefler var"

Bayraktar, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimize bu müjdeyi ilan etti ve o keşiften sadece 3 yıl sonra geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'ndan önce, arife günü iftarımızı biz orada açtık. Bütün televizyonlarda yayınlandı. O gazı 170 kilometre taşıdık ve Filyos'ta karaya çıkardık. Bugün o gaz evlerimizde kullanılmaya başlandı. Artık Türkiye kendi doğal gazını üreten bir ülke haline geldi. Elbette daha yolun başı. Daha gidecek çok yol var. Türkiye'nin ihtiyaçları artıyor, ekonomisi büyüyor. Dolayısıyla tüketimlerimiz artıyor. Bu nedenle çok önemli başlangıç aşamasını geçtik. Bu yolda devam ediyoruz. Önümüzde daha büyük hedefler var. Daha büyük keşifler var. Bunları önümüzdeki dönemde hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz."

Türkiye'nin petrol keşiflerini de anlatan Bayraktar, "Daha önce adı terörle anılan Gabar, Bestler, Kato Dağı, bu coğrafyalar artık avucumuzun içi gibi bildiğimiz ve büyük bir petrol keşfi gerçekleştirdiğimiz yerler oldu. Daha önce terörün kol gezdiği, yüzlerce teröristin baskın yaptığı coğrafyada Türkiye bugün günlük 37 bin varil petrol üretiyor. Günlük 100 bin varile ulaşacağız ve onu da aşacağız. Bu sayede Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği petrol, dışarıdan ithal ettiği doğal gazı azaltmış olacağız. Bunu yaparsak ne olur biliyor musunuz? Türkiye üretimiyle, sanayisiyle, kendi imkan ve kabiliyetleriyle cari fazla veren bir ülke olur." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve yeniden aday gösterilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a destek istedi.