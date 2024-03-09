DEVA Partisi Sultangazi adayı Sancar Öztürk kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Sultangazi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sultangazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Sultangazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sultangazi Belediye Başkan Adayı Sancar Öztürk kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SANCAR ÖZTÜRK KİMDİR?

Sancar Öztürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sultangazi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SULTANGAZİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sultangazi adayı belli oldu. DEVA Partisi Sultangazi Belediye Başkan Adayı Sancar Öztürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.