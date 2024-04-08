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Sultangazi'de Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Sultangazi'de hakimiyetini kaybederek savrulan motosiklet sürücüsü, beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy istikameti Ahmedi Hani Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MZ 0874 plakalı motosikletin sürücüsü Abdul Hamed Hamamy (25) seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti. Savrulan sürücünün kafası yol kenarında bulunan beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasına sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hamamy'in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir kesme makinası ile trafik uyarı levhasının kesilmesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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