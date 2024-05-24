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UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası Yarı Finalistleri Belli Oldu

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Erzurum'da oynanan UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası grup müsabakaları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Kayseri, Bursa, İstanbul ve Samsun bölgeleri yarı finale yükseldi.

Erzurum'da oynanan UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası grup müsabakaları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu.

1. Grup'ta Kayseri Bölge, 2. Grup'ta Bursa Bölge, 3. Grup'ta İstanbul Bölge ve 4. Grup'ta Samsun Bölge karmaları, gruplarında birinci olarak yarı final müsabakaları oynama hakkı kazandı. Çekilen kura sonucu Samsun Bölge / İstanbul Bölge ve Kayseri Bölge / Bursa Bölge takımları karşılaşacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Kayseri Erzurum Türkiye Samsun Bursa Spor Güncel Haberler

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