UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası Yarı Finalistleri Belli Oldu

Erzurum'da oynanan UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası grup müsabakaları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu.

1. Grup'ta Kayseri Bölge, 2. Grup'ta Bursa Bölge, 3. Grup'ta İstanbul Bölge ve 4. Grup'ta Samsun Bölge karmaları, gruplarında birinci olarak yarı final müsabakaları oynama hakkı kazandı. Çekilen kura sonucu Samsun Bölge / İstanbul Bölge ve Kayseri Bölge / Bursa Bölge takımları karşılaşacak. - ERZURUM