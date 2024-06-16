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Yarım asırlık süt markasının fabrikası icradan satışa çıktı

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Türkiye'nin yarım asırlık markası Kay Süt konkordato talep etti. Şirketin Balıkesir'de bulunan fabrikası icradan satışa çıkarıldı. Fabrika için 668 milyon liralık bir bedel belirlendi.

1970'li yılların başında kurulan Türkiye'nin önde gelen süt markalarından Kay Süt, konkordato talep etti. Markanın Balıkesir'de bulunan fabrikası icradan satışa çıkarıldı.

MARKA EL DEĞİŞTİRİNCE İŞLER KÖTÜ GİTTİ

Kemal Ayhan'ın kurucusu olduğu markanın, Ayhan'ın vefatından sonra Yıldızlar SSS Holding'e geçmesiyle olumsuz bir maddi tablo ortaya çıktı. Halktv'nin haberine göre Balıkesir Altıeylül'de bulunan fabrikanın satışı, alacaklı durumda olan Garanti Bankası tarafından istendi.

668 MİLYON LİRALIK BEDEL BELİRLENDİ

Mar Tüketim Maddeleri A.Ş.'ye ait görünen Kay Süt fabrikası, Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü'nün satış dosyasına göre 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu bulunuyor. Fabrika için 668 milyon TL bedel belirlenirken satış ihalesinin tarihi de 16 Temmuz Salı günü olarak kararlaştırıldı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Balıkesir Türkiye İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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