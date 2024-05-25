İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Almanya ve Yunanistan galibiyetle ayrıldı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.
Serik ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada B Grubu'nda Almanya ile İskoçya karşılaştı. Karşılaşmayı Almanya 4-0 kazandı. B Grubu'nun diğer maçında ise Yunanistan, Galler'i 5-1 mağlup etti.
Şampiyona yarın B Grubu'nda İngiltere-Almanya, Yunanistan-İskoçya maçları ve A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Danimarka arasında oynanacak play-off maçı ile devam edecek.
A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ev sahibi Türkiye, 28 Mayıs Salı günü saat 10.30'da B Grubu birincisi ile çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.