Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda finale yükselen milli boksör Şennur Demir, 39 yaşında finale çıktığını belirterek tüm kadınlara örnek olmak istediğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde yarı finalde Polonyalı Lidia Maria Fidura ile karşılaşan Şennur Demir, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şennur, iyi bir performans sergilediğini anlatarak, "Güzel bir maç oldu. Hocalarımızın dediklerini yaptık. Kazanmak için çıktık. Evimizde kazandığımız için mutluyum. Sporda yenmek ve yenilmek de var. Kaybeden kardeşlerimiz kendi üzüntülerini unutup sesleri kısılana kadar takım arkadaşlarını destekledi. Güzel ülkemin güzel vatandaşlarına, 'Gelin bu tribünleri doldurun. Sevincimize ortak olun.' diye sesleniyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonalarında 2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, "Ülkeme, bizi buraya getirmek için fedakarlık yapanlara, kulübüm Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Güzel bir maç yaptım, finale çıktım. Şu anda 39 yaşındayım. Benim yaşımda olup da 'Artık yaşlanıyorum.' diyen kadınlara sesleniyorum; Ben 34 yaşında dünya üçüncüsü oldum, 36 yaşında dünya ikincisi oldum, şu an 39 yaşındayım ve Dünya Şampiyonası'nda finale çıkıyorum. Olur olmaz önemli değil. Önemli olan kaç yaşımda bunu istemem. Size engel olmak isteyenlere benim buradaki başarı hikayemi anlatın." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit ise "Artık finallerdeyiz. Çok zorlu rakipler vardı. Çok iyi bir takım olduk ve yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaşanmamış bir şeyi yaşıyoruz. Buraya gelip bizi destekleyenlere, federasyon başkanımıza, kulüplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah final maçlarında da bu sevinci yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.