Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51kg'da ülkemizi temsil eden Samet Gümüş, finalde Macaristan'tan Atila Bernarth'ı yenerek altın madalya kazanırken, erkeklerde 13 sene sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdi.
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51kg'da ülkemizi temsil eden Samet Gümüş, finalde Macaristan'tan Atila Bernarth ile kozlarını paylaştı.
13 YIL SONRA ALTIN MADALYA
Samet Gümüş, Macar rakibi Atila Bernarth'ı 4-1 mağlup ederek 51 kiloda Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Samet'in bu zaferi, erkeklerde 13 sene sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdi.