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Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu

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Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51kg'da ülkemizi temsil eden Samet Gümüş, finalde Macaristan'tan Atila Bernarth'ı yenerek altın madalya kazanırken, erkeklerde 13 sene sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdi.

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51kg'da ülkemizi temsil eden Samet Gümüş, finalde Macaristan'tan Atila Bernarth ile kozlarını paylaştı.

13 YIL SONRA ALTIN MADALYA

Samet Gümüş, Macar rakibi Atila Bernarth'ı 4-1 mağlup ederek 51 kiloda Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Samet'in bu zaferi, erkeklerde 13 sene sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdi.

Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu

BAKAN BAK'TAN MİLLİ BOKSÖRE TEBRİK

Kaynak: Haberler.com / Spor

Macaristan Sırbistan Türkiye Gümüş Spor Haberler

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