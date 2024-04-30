MİKE TYSON VE JACK PAUL RİNGE ÇIKIYOR! Mike Tyson ve Jack Paul dövüş kuralları ne?

Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki dövüşün kuralları nihayet açıklandı. Heyecanla beklenen karşılaşma için araştırmalar sürüyor. MİKE TYSON VE JACK PAUL RİNGE ÇIKIYOR! Mike Tyson ve Jack Paul dövüş kuralları ne? İşte ayrıntılar...

MİKE TYSON VE JACK PAUL DÖVÜŞ KURALLARI NE?

Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki dövüşün kuralları sonunda açıklandı. Bu müsabaka, resmi bir profesyonel dövüş olarak düzenlenecek ve sonucu resmi kayıtlara geçecek.

Dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine müsaade edilecek, bu da müsabakanın heyecanını ve rekabetini artıracak.

Müsabaka, her biri 2 dakika sürecek olan sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulamak için yeterli zaman sağlayacak.

Dövüşçüler, güvenliklerini sağlamak ve müsabakanın adil olmasını sağlamak amacıyla 14 oz ağırlığında eldivenler giyecekler.

Başlık kullanımı müsabaka sırasında yasak olacak. Bu kural, dövüşçülerin hareket kabiliyetini artırarak müsabakanın daha heyecanlı geçmesini sağlayacak.